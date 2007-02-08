Меркель пообещала Ющенко маяк и упрощенные визы

Ангела МЕРКЕЛЬ и Виктор ЮЩЕНКО

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ убеждена, что в новом углубленном соглашении между Украиной и ЕС будет подан сигнал о дальнейшем членстве Украины в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов о европейских перспективах Украины, А.МЕРКЕЛЬ отметила, что сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО речь шла о первых шагах, в частности, заключении углубленного соглашения о сотрудничестве между Украиной и ЕС.

Кроме того, она напомнила, что недавно в Киеве происходила встреча тройка ЕС–Украина на уровне министров иностранных дел, и выразила надежду, что то, что “мы осуществляем и претворим в жизнь будет способствовать нашему сближению”.

А.МЕРКЕЛЬ также добавила, что сегодня в ходе встречи В.ЮЩЕНКО сказал, что Украина ожидает маяка, который указывал бы ей дальнейший путь. «Я думаю, что такой маяк будет построен, и он будет символизировать для Украины Европейский Союз», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Президент Украины, в свою очередь, сказал, что Украина не сомневается в том, что будет членом ЕС, но наше государство понимает, что эти цели не являются мгновенными. «Нужно время для того, чтобы мы сформировали основы дорожной карты в этом процессе», - сказал Президент. С другой стороны, считает В.ЮЩЕНКО, необходимо уважать чувства европейцев, понимая текущую ситуацию в ЕС (с принятием новых членов – УНИАН).

Президент Украины выразил убеждение, что “у нас есть сейчас хороший случай акцентировать внимание на процессах интенсификации наших отношений, начиная наши переговоры с ЕС”. По мнению В.ЮЩЕНКО, “у нас есть возможность еще до осени, еще до саммита хорошо провести дискуссию по многим вещам интеграции”. “Убежден, что это время мы используем конструктивно», - подчеркнул он.