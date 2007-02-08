Рудьковский судится с ”Зеркалом недели”

Главное управление государственной службы завершило служебное расследование относительно министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и не выявило в действиях министра никаких нарушений служебной дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

«Государственная служба завершила расследование данного вопроса и направила акт в Кабинет министров Украины, - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ. – То, о чем утверждалось в обращении к Президенту, относительно того, что я мог выйти за рамки своих полномочий, не подтвердилось. Ко мне как к министру никаких претензий нет».

В то же время Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ подал иск в Печерский районный суд города Киева о защите чести, достоинства и деловой репутации на еженедельник «Зеркало недели» от 20 января 2007 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, иск подан «в связи с преданием огласке недостоверной информации».

Согласно сообщению, Н.РУДЬКОВСКИЙ убежден, что скандал вокруг приезда представителей туркменской оппозиции был направлен на дискредитацию его как министра транспорта и вызван его действиями в сфере борьбы с коррупцией и остановки незаконного отчуждения государственного имущества.

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" 20 января проинформировала о том, что якобы премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины. Ссылаясь на свои источники, газета назвала причиной этого участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечало, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.

22 января пресс-служба Кабинета министров сообщила, что служебное расследование относительно участия Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции поручил провести премьер-министр. По данным пресс-службы, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года, в котором речь идет об участии Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

23 января, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что не видит оснований для увольнения Н.РУДЬКОВСКОГО.