Папиев накапал Януковичу на пятерых губернаторов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен предупредить губернаторов 5 областей, которые имеют значительную задолженность по социальным выплатам.

Об этом премьер сообщил журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, будут ли освобождены руководители 5 областей, жалобы на которых высказал министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо поднимать уровень ответственности чиновников.

При этом он добавил, что это не означает, что руководители этих областей будут освобождены. Но, по словам премьера, «их надо жестко предупредить».

Премьер сказал, что наряду с полномочиями, которые имеют высокопоставленные должностные лица, всегда должна быть ответственность.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Министерство труда и социальной политики рекомендовало правительству освободить 5 председателей областных государственных администраций из-за роста долгов по зарплате. По словам М.ПАПИЕВА, это касается руководителей Закарпатской (Олега ГАВАШИ - УНИАН), Ивано-Франковской (Романа ТКАЧА - УНИАН), Кировоградской (Вадима ЧЕРНЫША - УНИАН), Николаевской (Александра САДЫКОВА - УНИАН) и Харьковской (Арсена АВАКОВА - УНИАН) облгосадминистраций.