У Тимошенко придумали «сократить» каждого пятого депутата

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО выступает за сокращение количественного состава депутатского корпуса областных, городских, сельских, поселковых и районных советов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, соответствующие изменения в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» вице-спикер уже зарегистрировал в ВР.

По словам Н.ТОМЕНКО, в контексте обсуждения вопроса о проведении выборов в органы местного самоуправления очень важно изменить избирательный закон, в частности, в части сокращения количественного состава депутатского корпуса, который «неестественно завышен». По мнению Н.ТОМЕНКО, построение рациональной и эффективной системы местного самоуправления нуждается в четком законодательном определении количественного состава соответствующих представительских органов, который должен быть необходимым и достаточным для эффективного осуществления им своих функций. Н.ТОМЕНКО отметил, что по действующему закону, количественный состав местного совета определяется самим советом и, как свидетельствует практика, при таких условиях местные советы стремятся устанавливать собственную численность на близком к максимально разрешенному уровне. «Следствием этого является неоправданно большой состав местных советов и увеличение их аппарата без надлежащего повышения эффективности работы», - считает он.

Вице-спикер отметил, что его законопроектом предлагается вместо определения максимальной и минимальной границы количественного состава местных советов законодательно установить количество депутатов местного совета в зависимости от количества населения, которое проживает в соответствующем городе, селе, поселке, районе, области и т.п. По его словам, если сейчас количество депутатов областных советов составляет 2532 чел., то в случае перехода на новый порядок определения количественного состава органов местного самоуправления оно будет составлять менее 2000 чел. В целом же, отметил Н.ТОМЕНКО, уменьшение количества депутатского корпуса в местных советах разного уровня будет составлять от 20 до 50 процентов. По убеждению Н.ТОМЕНКО, это приведет к значительному уменьшению расходов на организацию деятельности органов местного самоуправления, заметному упрощению их работы, повышению оперативности и качества принятия соответствующих решений и выполнения задач и функций по обеспечению жизнедеятельности местных общин.

Кроме того, прибавил вице-спикер, перед проведением выборов в органы местного самоуправления необходимо изменить избирательное законодательство в части ликвидации закрытых партийных списков.