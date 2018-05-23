Что изменится в мире после закона об императивном мандате?

5 февраля Президент поставил свою подпись под законом об императивном мандате для депутатов местных советов. Глава государства отметил, что подписал данный закон исходя из того, что его поддержали большое количество депутатов – 362. При этом Виктор Ющенко заметил, что считает данный закон недемократическим.

В то же время председатель УРП „Собор”, народный депутат от фракции „Наша Украина” Анатолий Матвиенко инициирует сбор подписей народных депутатов под представлением в Конституционный Суд на предмет выяснения соответствия данного закона Конституции.

УНИАН поинтересовался у политиков и экспертов перспективами введения в действие закона, который ограничивает право депутатов местных советов оставлять ряды политической силы, по спискам которой они избраны.

Евгений Корнийчук, народный депутат (БЮТ): ПЕРЕБЕЖЧИКИ ЛОМЯТСЯ НАЗАД? Думаю, что ситуация изменится в корне, поскольку закон даст возможность избирателям вернуть назад то, что они потеряли, а именно – те голоса, что они отдали за определенную политическую силу. Депутаты, которые изменили своим политическим силам, вынуждены будут уйти из местных советов, а на их место по списку придут новые люди.

Сейчас речь идет о консолидации тех людей, которые прошли по списку определенной политической силы. Никто их сегодня не будет исключать, им будет дан шанс вернуться. Их пригласят на собрания фракций и попросят проголосовать в соответствии с решением фракции. И только в случае, если они этого не сделают, включится механизм лишения их мандата.

Закон четко выписан и не может вызывать двусмысленного толкования. Потому я уверен, что у депутатов не останется выбора, кроме как придерживаться позиции той политической силы, по списку которой они были избраны.

Безусловно, будут судебные иски. Насколько мне известно, они уже есть. Никого еще не исключили – обжалуется сам принцип обратного действия, но я уверен, что в абсолютном большинстве случаев судебные решения сработают в интересах консолидации фракций в местных советах. Мы попросили разные законодательные и правозащитные организации провести независимую экспертизу. Результаты этой экспертизы - позитивные. Уверен, что мы увидим прецеденты судебных решений, которые будут приниматься в поддержку положений закона об императивном мандате.

Не ожидая решений территориальных избирательных комиссий (которые, собственно, и будут принимать решение относительно исключения из состава фракций одних депутатов и включения новых), многие депутаты уже опомнились и вернулись в состав политических сил, по спискам которых они были избраны. По нашим данным, в регионах от половины до двух третей депутатов заявляют, что они готовы работать во фракциях, по спискам которых они шли.

Дмитрий Святаш, народный депутат (ПР): “РЕГИОНАЛЫ” ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЗАКОН ЛИШЬ ИЗ-ЗА ТОРГОВ С БЮТ? С одной стороны, закон полезен с точки зрения запрещения перехода депутатов из фракции в фракцию на будущее. Из другой – данный закон уменьшит стоимость депутатского мандата и еще больше поднимет авторитет партноменклатуры. То, что в законе не предусмотрен исчерпывающий перечень причин, по которым депутат может быть лишен мандата, превратит подавляющее большинство партий в секты.

Но это в случае, если он таки вступит в действие. Думаю, что будет обращение в Конституционный Суд, поскольку закон противоречит Конституции, предусматривая обратное действие. Поэтому если закон и будет действовать, то будет касаться лишь переходов в другие фракции, которые произошли после вступления закона в силу. На те переходы, которые уже состоялись, закон не может повлиять.

Можно не сомневаться, что будут иметь место многочисленные иски депутатов, которых будут вынуждать вернуться в „родные” фракции под угрозой лишения мандата, и я убежден, что эти суды будут ими выиграны.

Голосование фракции Партии регионов за этот законопроект было исключительно следствием политического компромисса.

Анатолий Матвиенко, народный депутат, лидер УРП „Собор”, фракция НУ: КАК ДЕПУТАТУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЫСИНЫ? Данный закон игнорирует Конституцию, и я готовлю соответствующее обращение в КС. Хуже всего то, что нестабильность, привнесенная данным деструктивным законом, повредит нормальной работе местных советов и стабильности в государстве. Считаю, что данный закон – недозволенная „роскошь” для Украины. Начнется длительная судебная волокита – одни будут требовать лишения депутатов их мандатов, другие будут защищать конституционное право не быть наказанными задним числом. Представьте себе, что я постригся налысо, а вы приняли закон – что нужно стричься лишь „под бокс”. И как мне выполнить такое решение?

Могу сказать, что если бы данный закон касался меня, то я бы не вернулся. Кто-то другой, может, и вернется. Придет, покланяется, упадет на колени... Тем, кто создает такие условия, унижение человеческого достоинства, наверное, приносит удовольствие.

Думаю, что решения судов будут разными, и это можно считать еще одним способом развращения судебной власти, потому что одни будут смотреть на закон, а другие на Конституцию. Противоречие закона и Конституции будет способствовать коррупции в судах.

Такая дестабилизация, по моему мнению, - задача лишь одной политической силы – БЮТ, тактику которой я не разделяю. Второе задание данного закона – получить админресурс на случай досрочных выборов. Третье – материальный ресурс, поскольку эти „воины света” будут требовать земли и имущество, потому что просто так никто ни за что не будет голосовать.

О так называемом дисциплинирующем факторе забудьте – лишь в фашистских режимах практикуют такие дисциплинирующие моменты. В действительности дисциплинирует лишь ответственность партии за свой список. Если партия не имеет идеологии, не имеет моральных ценностей, тогда ей нужны такие механизмы сдерживания. Мир от них давно отказался, потому что это не отвечает принципам демократии.

Юрий Ключковский, народный депутат (НУ): ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТАКА НА КРЫС? В первую очередь данный закон повлияет на политику в Киевсовете, где есть проблемы с прежним составом фракции БЮТ. В целом общение в регионах показывает, что потребность в данном законе чувствует лишь у БЮТ. Ни для „Регионов”, ни для „Нашей Украины” проблемы возвращения депутатов нет – фракции работают эффективно.

Думаю, что до некоторой степени ситуация на местах для БЮТ улучшится, но к значительным изменениям в политическом расписании на местах не приведет. С другой стороны, возвращение во фракцию еще не означает выполнения депутатом решений фракции. Нет определенности, что депутаты будут послушными исполнителями воли руководства фракции, тем более что мандат в местном совете не является такой уж большой ценностью по сравнению с мандатом депутата ВР.

Депутаты, которые уже покинули фракцию, не смогут быть наказаны, поскольку, что бы там ни было написано в законе, обратного действия он не имеет. Есть прямая конституционная норма – Статья 58 Конституции Украины, я ее могу процитировать: „Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушение”. То есть закон может оказывать лишь политическое и, так сказать, психологическое влияние на депутатов.

Если депутата, который изменил фракцию, лишат мандата на основании данного закона, он обратится в суд и, думаю, выиграет его на основании 58-й статьи Конституции. Думаю, что таких судебных исков будет много.

В нашей фракции есть и заявления с одобрительной оценкой данного закона, а отдельные члены фракции намереваются обратиться в Конституционный Суд. Это нормально. Я лично не очень доволен данным законом, но если он принят, то нужно воспринимать это как факт.

Виктор Небоженко, политолог: ЯНУКОВИЧИ КИЕВ НЕ ОТДАДУТ? Тяжело что-то спрогнозировать, ведь положение об императивном мандате было и в изменениях в Конституцию, и все равно оно не действует. Об этом положении уже все забыли. Если оно по молчаливому согласию всех фракций не действует в парламенте, то где гарантии, что аналогичный закон будет действовать в местных советах? Потому вполне возможно: если закон и будет действовать, то не везде, а лишь в некоторых регионах или отдельных городах.

Кроме того, данный закон встретит ожесточенное сопротивление там, где за счет перебежчиков было сформировано проправительственное большинство в областных и городских советах, которое просто развалятся, если депутаты будут вынуждены вернуться в свои фракции.

Закон об императивном мандате входит в противоречие с духом закона о Кабинете министров, который предусматривает управляемость регионов, в том числе и партийную. Не думаю, что Кабмин спокойно будет наблюдать за этим процессом в больших городах и облсоветах.

В Киеве эта ситуация еще острее. Вряд ли парламентское большинство так легко отдаст Киев оппозиции. Это была бы слишком легкая победа.

Что касается юридической чистоты закона, то здесь возникает целый комплекс проблем. Если закон будет действовать, то тем самым создаст чрезвычайно опасный прецедент. Если мы задействуем хотя бы один закон, который регулирует правоотношения задним числом, то завтра, по аналогии, это может произойти с любым другим нормативно-правовым актом в любой сфере – экономики, приватизации, кадровых назначений, судебных решений. Закон не имеет обратного действия – это не только конституционная норма, это норма общего права. Весь мир живет по этой норме.

Думаю, что это противоречие смогут разрешить лишь досрочные выборы тех депутатов местных советов, которых будет касаться это положение. Иначе нас ожидают бесчисленные суды.

Что же касается нечеткости причин, на основании которых депутат может быть лишен мандата, то здесь тоже есть целый комплекс проблем. Соответствующее решение принимается съездом партии, и за чистотой процедуры очень придирчиво следит ТИК. Депутат может обжаловать даже не причину, по которой его хотят лишить мандата, а например, отсутствие кворума, несоблюдение регламента или другие процедурные моменты.

Также не исключено, что Конституционный Суд изменит определенные положения данного закона или же мы получим ситуацию, аналогичную к той, которая сложилась с законом о Кабмине, который был принят, а уже потом в него через парламент вносятся изменения.

Галина Ключковская