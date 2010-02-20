В ВАСУ говорят, что Тимошенко не доказала факты из своего иска

Высший административный суд считает недоказанными факты, приведенные в иске Юлии Тимошенко, и не принимает обвинения в том, что он (суд) не хочет объективно и всесторонне исследовать дело. Об этом заявил докладчик по делу.

"Утверждения истца о формальном подходе к рассмотрению жалобы не могут быть приняты судом", - цитирует председательствующего Украинская правда.

Он назвал "необоснованными" мотивы Тимошенко по отзыву иска.

"В то же время закон не связывает удовлетворения ходатайства с его обоснованностью", - прибавил судья.

Постановление суда об удовлетворении ходатайства Тимошенко не подлежит обжалованию в апелляционном порядке или при исключительных обстоятельствах.

Как сообщалось, сегодня ВАСУ после более чем 5-часового пребывания судей в совещательной комнате объявил об удовольствии ходатайства Юлии Тимошенко об отзыве ее иска относительно обжалования результатов выборов. Таким образом, суд оставил дело без рассмотрения в связи с отзывом иска Тимошенко.