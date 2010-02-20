Тимошенко рассказала, что «столкнулась с машиной»

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что она, как и простые граждане, не может доказать истину в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«То, с чем сталкивается сегодня каждый гражданин нашего государства, – невозможность защитить свои права в суде, так же и я, как кандидат в президенты, столкнулась именно с такой машиной, которая работает далеко не на принципах правосудия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вчера Высший административный суд Украины отказал в прямой трансляции заседания по радио и телевидению потому, что «не хотели, чтобы страна и мир видели, какие доказательства мы предоставляли, какие документы мы предъявляли суду, какие аргументы излагала наша сторона».

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, если бы велась прямая трансляция заседания суда, каждому гражданину было бы понятно, что «ЯНУКОВИЧ - не Президент Украины».

«Учитывая такое отношение суда к выяснению истины, учитывая, что суд по сути отказывается учитывать эту истину, сегодня на утреннем заседании ВАСУ я отозвала свой иск», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.