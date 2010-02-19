Охендовский: все действия ЦИК были в рамках закона

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ заявляет, что действия ЦИК по установлению результатов выборов были исключительно в рамках закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, давая объяснения в Высшем административном суде Украины, где слушалось дело по иску кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО к ЦИК.

"Мы считаем, что с установлением результатов Комиссия действовала на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О Центральной избирательной комиссии", - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Кроме того он заявил, что во время составления протокола 14 февраля о результатах повторного голосования на выборах Президента Украины ЦИК пользовалась протоколами всех окружных избирательных комиссий, и в своем заявлении истец не опровергает то, что этот протокол ЦИК составлен надлежащим образом. Также истцом не опровергнута достоверность ни одного протокола ОИК и участковых комиссий, отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.