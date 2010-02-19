Тимошенко в суде: я, как простой, рядовой человек, нашла в себе силы...

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает коллегию судей Высшего административного суда Украины к объективному и всестороннему рассмотрению доказательной базы ее иска по решению Центральной избирательной комиссии о результатах выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время судебного заседания по рассмотрению ее иска.

«Я прошу высокий суд быть максимально объективным в этом, потому что мы все живем в обществе, имеем разные связи, свое виденье, мы имеем симпатии и антипатии, мы имеем влияние, взаимосвязи и взаимозависимость. Так построено общество», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, представляя свой иск на заседании суда.

Премьер призвала суд внимательно рассмотреть все аргументы и доказательства фальсификаций, которые проходили во время второго тура голосования. По ее мнению, если не будет такого анализа и не будет доказана честность выборов, то нельзя будет утверждать о легитимности избранной власти.

«Ваша миссия в это сложное время является высшей, потому что, вспоминая нашу непрерывную борьбу за утверждение демократии, за утверждение честных выборов, мы в то же время вспоминаем и события 2004 года, когда в то время на высший уровень общественного сознания повысилось и доверие к суду, и доверие к выборам, и доверие к Украине в мире, которая способна самоочищаться», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что решение обратиться с иском в суд для нее было нелегким. «Я такой же человек, как и любой другой, и мне также тяжело преодолевать и эмоции, и амбиции, преодолевать, в том числе, плохое и хорошее настроение. Когда объявлены были эти предыдущие результаты, как простой нормальный человек, я, возможно, могла отойти и сказать так, как это диктовалось многими сторонами, участниками этих выборов, могла отойти и сказать так: пусть будет так, как будет, и пусть будет именно так, как хотят видеть те, которые таким путем добывают себе победу. Но я, как простой, рядовой человек, нашла в себе силы и начала бороться за честность выборов», - объяснила она.

«Это нелегкий путь, когда объявляются приветствия, когда концентрируется система власти в поддержку с одной стороны, все же идти против течения и заявлять то, что я, собственно, обязана заявить, если я хочу, чтобы и дальше мы не исповедовали двойные стандарты», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.