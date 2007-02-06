Коммунисты хотят, чтобы Гриценко поступил как воспитанник Пентагона

Коммунистическая партии Украины требует от министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО представить отчет о результатах своего двухлетнего пребывания на посту министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«По нашему мнению, сегодня А.ГРИЦЕНКО должен не констатировать факт неготовности украинской армии к выполнению возложенных на неё задач, лицемерно сетуя на недостаточность финансирования возглавляемого им ведомства, а представить общественности детальный отчет о результатах своего двухлетнего пребывания на посту министра обороны», говорится в сообщении. При этом, как отмечают коммунисты, «необходимо учитывать, что на протяжении полутора лет А.ГРИЦЕНКО пребывал именно в составе “оранжевых” правительств при полном покровительстве со стороны Верховного главнокомандующего – Президента ЮЩЕНКО».

«А если министр неспособен навести порядок в своем ведомстве, он, по законам офицерской чести, как это принято в том числе и в среде пентагоновских воспитанников, должен подать в отставку», - отмечается в заявлении партии.

Компартия убеждена, что «нынешнее плачевное состояние вооружений и военной техники, находящихся в распоряжении украинской армии, как и Вооруженных сил в целом, - результат антинародной деятельности всех предыдущих правительств постсоветской Украины и ее трех Президентов».

Коммунисты отмечают, что «на протяжении 15 лет независимости действия высших государственных чиновников были последовательно направлены на разрушение военного потенциала страны, что выразилось в отказе от ядерного вооружения, полной ликвидации стратегической авиации, катастрофическом сокращении военно-морского флота и численности личного состава Вооруженных сил, бесконтрольной распродаже собственности Минобороны». Это, по словам членов КПУ, «всегда происходило вопреки национальным интересам Украины, и было продиктовано лишь стремлением украинского руководства угодить заокеанским “доброжелателям”.

Пресс-служба подчеркивает, что после прихода к власти Виктора ЮЩЕНКО ситуация в армии не только не улучшилась, но и существенно усугубилась.

«Президент В.ЮЩЕНКО совместно со своей “оранжевой” командой взял решительный курс на втягивание Украины в НАТО, а, следовательно, основное внимание правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЕХАНУРОВА, членом которых являлся и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, сосредоточилось на проведении информационных кампаний, направленных на пропаганду НАТО среди военнослужащих, что потребовало привлечения для этих целей значительных финансовых ресурсов», - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, отмечается, что планировалось, что в будущем безопасность Украины будет “обеспечивать” именно Альянс, а необходимость развития собственной военной мощи ограничивалась подготовкой нескольких боеспособных подразделений для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.