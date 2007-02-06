Богатырева даст пресс-конференцию в УНИАН (прямая трансляция на 5 канале)

8 февраля в 14-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция лидера парламентской фракции партии регионов, координатора парламентского большинства Раисы Богатыревой на тему: “Перспективы деятельности парламентской коалиции на 3-ю сессию пятого созыва” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.