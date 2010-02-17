Тимошенко: правительство остается единственным центром стабильности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство в условиях политической неопределенности после завершения президентской избирательной кампании остается единственным центром стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Пока в парламенте и в государстве происходит, как всегда, хаос, неопределенность, как всегда, беспомощность, я хотела бы, чтобы правительство работало как единственный центр стабильности, единственный центр, который дает стране возможность жить и работать в стране надежно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер убеждена, что поскольку правительство смогло обеспечить эффективную деятельность в условиях кризиса, то и в дальнейшем оно сможет демонстрировать позитивные результаты.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассчитывает, что действующая демократическая коалиция в парламенте сможет поддержать правительство своей эффективной работой.

«Сейчас, когда кризис завершился, нам нужно воплощать в жизнь реформы ускоренными темпами, проводить их эффективно и консолидировать под это политические команды в парламенте и делать так, чтобы демократическая коалиция работала действенно и давала стране отдачу», - подчеркнула она.