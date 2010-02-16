Кабмин намерен финансировать Мемориал "Тюрьма на Лонцкого"

Правительство планирует обеспечить финансирование из государственного бюджета функционирования Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", который в начале февраля 2010 года по решению Кабинета министров был передан в сферу управления Украинского института национальной памяти.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня во время посещений музея.

"В этом году в проекте бюджета должны быть заложены средства на функционирование музея, в который будет входить заработная плата работников, начало ремонтно-реставрационных работ. Мы договорились о том, что областной и городской совет, а также областное управление Службы безопасности Украины будут всячески продолжать поддержку музея", - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом, по его словам, необходимо учитывать несколько этапов развития музея.

"Прежде всего, сейчас продолжается передача музею Институту национальной памяти. Ведь учреждение уже функционирует полгода. Я хотел бы отметить, что этот музей имеет не только национальное значение, но и международное. Я убежден, что пройдет немного времени и Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" подтвердит свое международное значение. Музей имеет большое просветительское значение, и тот факт, что его уже посетили свыше трех тысяч человек, говорит о необходимости такого музея, особенно для молодежи", - добавил он.