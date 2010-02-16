Азаров - оптимальный премьер для Януковича?

21:42, 16 февраля 2010
Политика
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Аргументы Андрея Ермолаева

Президент центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что заместитель председателя Партии регионов Николай АЗАРОВ является оптимальным премьер-министром для Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение эксперт высказал в интервью “Немецкой волне”.

Говоря о перспективах политика Сергея ТИГИПКО возглавить правительство, А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что, несмотря на все свои преимущества, он не имеет команды, которая могла бы эффективно работать в Кабмине. “А также он вынашивает собственные политические амбиции на ближайшие выборы в местные советы и возможные досрочные парламентские выборы”, - добавил политолог.

По его убеждению, премьерство – это не только вопрос имиджа власти, но определение лидера команды исполнительной власти, который будет реализовывать программу совместно с коалицией и новым президентом. “А у ТИГИПКО пока лишь кредиты доверия”, - заметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Эксперт убежден, что оптимальной фигурой на должность премьер-министра в настоящее время может быть один из руководителей Партии регионов Н.АЗАРОВ.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что будущее правительство должно состоять не из ярких фигур, а из профессиональных исполнителей под руководством такого же профессионала. “Это должен быть технократ, чьи профессиональные данные ни у кого не будут вызывать сомнений. Это должен быть человек, который публично и неформально подтвердит, что в трудные времена пертурбаций в Верховной Раде она будет максимально вне политической борьбы”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Пока еще же, по мнению эксперта, кандидатуры, которых продвигают на должность главы правительства, являются яркими фигурами, которые лишь будут перетягивать “одеяло на себя”.

 

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