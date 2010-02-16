Рудьковский стал правой рукой Мороза

Первым секретарем политсовета Социалистической партии Украины сегодня избран Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщил председатель СПУ Александр МОРОЗ.

При этом он отметил, что сам предложил на этот пост кандидатуру Н.РУДЬКОВСКОГО, и за него тайным голосованием проголосовало большинство членов политсовета.

Ранее А.МОРОЗ соединял должности главы партии и первого секретаря политсовета СПУ.

“Я соединял две должности, потому что была потребность сконцентрировать власть в партии в одних руках, – сказал А.МОРОЗ. – Теперь, в новых условиях появилась потребность в приходе к руководству новых людей”.