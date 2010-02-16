Сторонники Партии регионов установили палатки под ВАСУ

Сторонники Партии регионов установили около 30 палаток возле здания Высшего административного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, палатки “регионалов” установлены на углу улиц Грушевского и Московской.

В палатках находятся сторонники новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Кроме того, несколько палаток установлено у входа в ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Партия регионов установила дежурство возле здания и в помещении ВАСУ.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО подтвердил, что сегодня находился в помещении ВАСУ. По словам депутата, к нему поступила информация о том, что БЮТ намерен оказывать давление на судей.