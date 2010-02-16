В БЮТ говорят, что ПР установила дежурство в главном суде на выборах

Партия регионов установила дежурство у здания и в помещении Высшего административного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Уже в течение нескольких дней Партия регионов установила депутатское дежурство, не понятно для чего, не понятно, на каком основании, в здании Высшего административного суда, выставив палатки и согнав туда людей», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО подтвердил, что сегодня находился в помещении ВАСУ. По словам депутата, к нему поступила информация о том, что БЮТ намерен оказывать давление на судей.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО отметил, что решение ЦИК, в соответствии с которым победителем выборов Президента Украины был объявлен лидер Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, должно быть отменено. Он еще раз подтвердил, что сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подаст в ВАСУ жалобу об обжаловании решения ЦИК.

По словам С.ВЛАСЕНКО, если ВАСУ подтвердит законность решения ЦИК, то БЮТ перейдет в оппозицию, формы и методы работы которой будут европейскими.

С.ВЛАСЕНКО выразил обеспокоенность тем, что журналистов могут не допустить на судебные заседания по рассмотрению жалобы Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что заседания ВАСУ, который будет рассматривать жалобы о фальсификации результатов выборов главы государства, будут публичными.

По словам Президента, соответствующая договоренность была достигнута вчера во время встречи с председателем ВАСУ Александром ПАСЕНЮКОМ.

“На заседание суда могут прийти журналисты, наблюдатели, будут выделены отдельные места для такой аудитории”, - сказал В.ЮЩЕНКО.