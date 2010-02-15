Литвин: Тимошенко не проиграла, но должна признать Януковича

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не проиграла на выборах Президента Украины.

На этом он акцентировал в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Она не проиграла. Она существенно нарастила свое присутствие в политике через ту поддержку, которую она получила во многих областях, то есть в большинстве областей», - убежден В.ЛИТВИН.

Однако вместе с тем спикер считает, что Ю.ТИМОШЕНКО должна признать победу Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Нужно отбросить те позиции, которые раскалывают страну... неосторожным словом, неограниченным действием можно усилить напряжение, этого допустить нельзя, этого ни одна победа или поражение не будут стоить», - отметил В.ЛИТВИН.

Небольшой разрыв у результатах выборов указывает на то, что победителю нужно распорядиться вместе с Верховной Радой организацией власти в стране... Победитель не сможет забрать все в силу сложившихся обстоятельств», - убежден спикер.