В ПР сомневаются, что Янукович оставит Тимошенко премьером

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ убежден, что никто из команды Виктора ЯНУКОВИЧА не посоветует ему оставить Юлию ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра, несмотря на то, что ее на президентских выборах поддержала почти половина избирателей.

Об этом он заявил во время эфира "Шустер Live" вчера вечером на ТРК «Украина».

А.ЕФРЕМОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО все время позиционировала себя исключительно как политика, а не как человека, который в статусе главы правительства должен решать общественные проблемы. "Если мы и дальше будем иметь главу правительства, который будет позиционировать себя как политик и все направлять на повышение своего рейтинга, а не кропотливый ежедневный труд по решению имеющихся в государстве проблем, то я более чем уверен, что мы просто угробим государство", - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ выразил сомнение, что В.ЯНУКОВИЧ пойдет на то, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО осталась главой правительства, равно как и из его окружения никто не будет советовать ему это сделать.