Как защищать интеллектуальную собственность, расскажет Музей

С одной стороны, если сказать, что Музей правовой защиты интеллектуальной собственности, недавно открывшийся в Украинском институте промышленной собственности в Киеве, создавался три года, ошибки не будет. Вместе с тем, также будет правдой заявить, что экспонаты для этой выставки, так или иначе, собирались тысячу лет. Ибо и во времена Киевской Руси создавали интеллектуальную собственность, требовавшую определенной защиты. А потому среди экспонатов – также снимки клейм, оставленных мастерами на изделиях того времени.

Антонина Ферчук: Но наша задача - дать представление о том, что такое интеллектуальная собственность

– В целом здесь представлено около тысячи экспонатов, – говорит директор музея Антонина Ферчук. – Но наша задача не собрать экспонаты, а дать представление о том, что такое интеллектуальная собственность.

В целом же после посещения музея понимаешь: экономические пираты существовали всегда, и всю дорогу «крепкие хозяйственники» пытались защитить свою продукцию от подделок. Об этом, в частности, говорит наличие в музее курительных трубок с копирайтом и гербовые печати на изделиях товарищества Матвея Кузнецова, которому в позапрошлом веке принадлежали почти все фарфоровые и фаянсовые заводы на территории Украины.

Экспонаты музея - не кружки, экспонаты - печати на них

Интересный документ музея – Свидетельство об охране товарного знака на право исключительного пользования. Документ был выдан в 1914 году владельцам табачно-махорочной фабрики из Кременчуга в Российской империи, но регистрировался уже в Украинской державе Павла Скоропадского. Перерегистрация прошла в 1919 году в соответствующем отделе правительства.

Также в музее имеются экспонаты советского времени. Например, свидетельства об авторских изобретениях авиаконструктора Олега Антонова, таких, как вариометр (катушка переменной индуктивности) и обтекатель головы, грубо говоря, шлем. Здесь же можно узнать о том, что первый компьютер был изобретен в Киеве. Во всяком случае, среди экспонатов музея – удостоверение о регистрации изобретения, сделанного творческой группой под руководством академика Глушко. Машина была придумана в Институте кибернетики в 1962 году, удостоверение датировано 1963-им.

”Уй-тиби-дай-ду! Уай-тиби-дай!” - Руслана уже в музее

А еще на стендах музея можно увидеть охранные документы независимой Украины, начиная с 1991 года. Здесь, в частности, авторские свидетельства на песенные «креативы» Русланы Лыжичко и Александра Ксенофонтова, датированные еще 2002 годом и зарегистрированные в национальном агентстве по защите авторских и смежных прав.

Есть тут и над чем погрустить. Так, один стенд в документах рассказывает печальную историю жизни Николая Бернардоса. В позапрошлом веке этот уроженец Украины греческого происхождения изобрел дуговую сварку. В 1882 году свой «креатив» он продемонстрировал на Парижской выставке. «Электро-Гефест», как поэтично нарек это изобретение наш земляк, покорил воображение лучших ученых умов того времени. Америка и Европа вскоре стали по полной программе пользоваться им, однако Бернардос потратил все свои личные средства на проведение опытов. И, чтобы добыть денег на патентование изобретения, отправился на поклон к одному купцу. Договор заключили таким образом, что через два года изобретатель потерял это право. В итоге купец стал еще богаче, а наш герой умер в нищете, хотя все в мире прекрасной знали, кто был первооткрывателем и «какой светильник разума угас».

А повествование об уроженце Галичины Иване Пулюе вообще трудно слушать без слез. Кроме того, что это был один из соавторов перевода Библии на украинский язык, он открыл некие Х-лучи. Пулюй тихо заявил о своем изобретении, но так вышло, что те же самые лучи через пятнадцать лет были открыты одним немецким физиком, который назвал их в свою честь. Стоит ли говорить, что немца звали Вильгельмом-Конрадом Рентгеном. Тот провел шумную пиар-акцию, он кричал на весь мир: я открыл лучи, называйте теперь их рентгеновскими! И что вы думаете? Стал обладателем Нобелевской премии. А наш земляк остался ни с чем.

Судьба Пулюя в некотором смысле напомнила судьбу другого украинца – Федора Пироцкого, изобретшего в девятнадцатом веке не что-нибудь, а целый трамвай. В 1874 он его зарегистрировал, но пока в Российской империи чесали затылки, патент на изобретение купил «Сименс». В 1891 году в Киеве этот вид транспорта таки пустили в ход, но до этого трамваи уже резво бегали по четырнадцати городам мира.

Грустно, конечно, но для того и был создан на днях в Киеве музей правовой защиты интеллектуальной собственности, чтобы наши изобретения не уводили у нас же из-под носа. Так что, господа потенциальные гении, прежде чем открывать что-то, ознакомьтесь с представленными здесь экспонатами.

Антон Зикора