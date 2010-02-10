Янукович пригрозил взяться за «каленое железо»

До Виктора Януковича дошли слухи, что некоторые богатые люди в парламенте предлагают депутатам большие деньги в обмен на то, чтобы потом торговаться с ним за должности в правительстве, за влияние на лидера регионалов. Неофициальный победитель президентской гонки подтвердил это по просьбе прессы, сообщает пресс-служба Партии регионов.

„До меня дошли такие слухи. Но я не имею подтвержденной информации. – заявил Янукович. - Если это подтвердится – моя реакция будет однозначной. Я в любом случае не допущу, чтобы коррупционеры руководили политикой. Я буду выжигать это явление каленым железом.”