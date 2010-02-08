Севастополь показал наивысший коэффициент прироста “за Януковича”

Севастополь во втором туре показал самый высокий из всех 27 регионов коэффициент прироста голосов за Виктора ЯНУКОВИЧА - 1,56 - со 114 тыс. 523 голосов до 178 тыс. 201 голоса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сегодня на пресс-конференции.

«Для сравнения: в Донецкой области коэффициент прироста составляет 1,31. По сути дела, Севастополь почти на 30% дал больше голосов за ЯНУКОВИЧА, чем в первом туре. И впервые за последние 5 лет сломана тенденция снижения общего количества голосов в Севастополе за ЯНУКОВИЧА и Партию регионов», - сказал он.

По мнению С.КУНИЦЫНА, «Севастополь проявил высокую политическую активность, показал «за ЯНУКОВИЧА» третий результат среди 27 регионов, то есть, город с показателем 84,35% (в первом туре - 55%) вернулся на те позиции, на которых он был в 2004-2005 годах, когда он тоже был третьим, после Донецка (90,44%) и Луганска (88,71%)».

Как добавил С.КУНИЦЫН, «за Юлию ТИМОШЕНКО у нас 10,38%, или 21 тыс. 940 голосов. В первом туре было 13 тыс. 320 голосов, рост плюс 3%».

В свою очередь заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ отметил, что в Севастополе традиционно испорченными оказались менее 1% бюллетеней.

«Менее 1% бюллетеней в Севастополе испорчены, это не выходит за рамки того количества бюллетеней, которые традиционно у нас признаются испорченными на выборах, начиная с 2006 года», - сказал он.

То есть, как добавил Д.БАЗИВ можно сказать, что массовые телефонные звонки не сыграли своей роли на правильность заполнения севастопольцами избирательных бюллетеней (УНИАН: имеется ввиду «нашумевшая» субботняя история с тысячами телефонных звонков с рекомендацией, как правильно заполнять бюллетень. В частности, по телефону советовали поставить плюс напротив ЯНУКОВИЧА (если избиратель собирался за него голосовать) и вычеркнуть ТИМОШЕНКО - УНИАН).

Как подытожил Д.БАЗИВ, «процент испорченных бюллетеней в тех рамках, в которых он находится у нас, начиная с парламентских выборов 2006 года, внеочередных выборов 2007 года, первого тура президентских выборов 2010 года».