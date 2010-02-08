В БЮТ утверждают, что регионал Чечетов угрожал членам ОИК

Представитель команды кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА народный депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ угрожал членам окружной избирательной комиссии №111 (город Антрацит, Луганская область).

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Евгений СУСЛОВ, который также присутствовал на заседании комиссии, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам Е.СУСЛОВА, М.ЧЕЧЕТОВ прибыл на ОИК в сопровождении своего коллеги по парламенту Владимира ЛАНДИКА около 16.00.

Ворвавшись в комнату для проведения заседаний, соратник В.ЯНУКОВИЧА сразу стал угрожать членам комиссии.

«Михаил ЧЕЧЕТОВ с порога сказал членам комиссии, что в них всех есть семьи. И каждому из них придется подумать о своем будущем», - утверждает депутат от БЮТ.

«Правда, сразу после этих слов он заметил меня, стушевался и быстро исчез из помещения избирательной комиссии», - добавил Е.СУСЛОВ.

Штаб «Донбасс» кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО имеет в своем распоряжении видеозапись угроз М.ЧЕЧЕТОВА в адрес членов ОИК и готов предоставить его всем заинтересованным телеканалам.

Как сообщал УНИАН, в избирательном округе №111 проходит пересчет голосов избирателей. Там раньше на видео был зафиксирован факт переупаковки избирательной документации прямо в холле помещения, где находится ОИК избирательного округа №111, что является нарушением законодательства. Была вызвана милиция, фактом нарушения занимается прокуратура.