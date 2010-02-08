ЦИК обработала 94,83% протоколов: разрыв сокращается

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 94,83% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,23% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 46,14%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,09% (при подсчете 91,79% протоколов разрыв составлял 2,58%, а при обработке 93,54% протоколов разрыв составлял 2,34%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,42% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 599 тыс. 338 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 96 тыс. 882 избирателей.

Как сообщает официальный сайт ЦВК, остается низким подсчет голосов в Крыму и Луганской области.