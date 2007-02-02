Будет ли кто-нибудь выполнять опубликованный закон о Кабмине?

Политологи моделируют возможные варианты развития событий вокруг закона о Кабинете министров.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что сегодня в парламентской газете “Голос України” и газете центральных органов исполнительной власти “Урядовий кур’єр” опубликован Закон “О Кабинете Министров Украины”. В связи с этим Центр спросил у политических экспертов: «Будет ли выполнять власть опубликованный закон о Кабмине?».

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО высказал мнение, что исполнительная власть сейчас взяла верх над Президентом и Верховной Радой. По его словам, хотя Кабмин и будет предпринимать миротворческие шаги в сторону Президента, но в действительности развернет широкую деятельность “по зачистке кадрового и экономического пространства от каких-либо соперников и противников”.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что “самый худший сценарий уже начал разворачиваться: часть власти будет считать закон о Кабмине реально действующим, а часть власти (президентская сторона) будет считать его не действующим. Такое развитие событий может привести к дезорганизации всего властного механизма”. При этом, по его словам, даже после опубликования закона должен быть найден компромисс, хотя бы постфактум. Эксперт допускает, что “Верховная Рада может принять те 5-8 поправок, которые создают наибольшее возмущение”.

Второе возможное развитие событий, по мнению О.ДОНИЯ, связано “с отдельной игрой МОРОЗА”. “Если правда, что опубликованный вариант закона снова содержит «техническую ошибку», это может стать основанием для отмены закона в целом Конституционным Судом”, – считает О.ДОНИЙ.

В то же время, по убеждению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя БОНДАРЕНКО, пока нет никаких оснований, чтобы власть не выполняла этот закон. Он говорит, что сейчас нет и “какой-то критической ситуации, которой боятся представители Секретариата Президента и сам Президент”. “Я думаю, что этот закон будет выполняться, по крайней мере во всех тех частях, которые не противоречат Конституции. А что касается остальных, то Президент пообещал обратиться в Конституционный Суд. И, соответственно, разрешить Президенту не выполнять этот закон может только Конституционный Суд. Пока Конституционный Суд не вынес решения, до тех пор Президент должен выполнять этот закон”, – заявил эксперт.