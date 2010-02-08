Разрыв между Януковичем и Тимошенко сократился до 5%

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 52,08% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 49,64% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 44,72%.

В.ЯНУКОВИЧ побеждает в 11-ти регионах, Ю.ТИМОШЕНКО – в 16-ти.

В Крыму за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 79,71% избирателей (за Ю.ТИМОШЕНКО – 16,03%), в Днепропетровской области за В.ЯНУКОВИЧА – 62,26% (Ю.ТИМОШЕНКО – 29,51%), в Донецкой области за В.ЯНУКОВИЧА – 90,57% (Ю.ТИМОШЕНКО – 6,41%), в Запорожской области за В.ЯНУКОВИЧА - 72% (Ю.ТИМОШЕНКО – 21,89%), в Луганской области за В.ЯНУКОВИЧА - 89,01% (Ю.ТИМОШЕНКО – 7,8%), в Николаевской области за В.ЯНУКОВИЧА - 70,44% (Ю.ТИМОШЕНКО – 24,2%), в Одесской области за В.ЯНУКОВИЧА - 75% (Ю.ТИМОШЕНКО – 19,43%), в Харьковской области за В.ЯНУКОВИЧА - 72,8% (Ю.ТИМОШЕНКО – 21,38%), в Херсонской области за В.ЯНУКОВИЧА - 58,4% (Ю.ТИМОШЕНКО – 35,11%), в Севастополе за В.ЯНУКОВИЧА - 84,47% (Ю.ТИМОШЕНКО – 10,33%).

За Ю.ТИМОШЕНКО в Винницкой области проголосовали 71,92% избирателей (за В.ЯНУКОВИЧА – 23,85%), в Волынской области за Ю.ТИМОШЕНКО - 81,47% (В.ЯНУКОВИЧА – 13,74%), в Житомирской области за Ю.ТИМОШЕНКО - 57,81% (В.ЯНУКОВИЧА – 36,22%), в Ивано-Франковской области за Ю.ТИМОШЕНКО - 87,55% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,07%), в Киевской области за Ю.ТИМОШЕНКО - 70,26% (В.ЯНУКОВИЧА – 23,36%), в Кировоградской области за Ю.ТИМОШЕНКО - 54,12% (В.ЯНУКОВИЧА – 40,03%), во Львовской области за Ю.ТИМОШЕНКО – 83,91% (В.ЯНУКОВИЧА – 10,24%), в Полтавской области за Ю.ТИМОШЕНКО – 54,34% (В.ЯНУКОВИЧА – 38,74%), в Ривненской области за Ю.ТИМОШЕНКО – 75,67% (В.ЯНУКОВИЧА – 19,59%), в Сумской области за Ю.ТИМОШЕНКО – 56,55% (В.ЯНУКОВИЧА – 36,56%), Тернопольской области – 88,25% (В.ЯНУКОВИЧА – 8,27%), в Хмельницкой области за Ю.ТИМОШЕНКО – 69,22% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,65%), в Черкасской области за Ю.ТИМОШЕНКО – 65,41% (В.ЯНУКОВИЧА – 29,03%), в Черниговской области за Ю.ТИМОШЕНКО – 63,63% (В.ЯНУКОВИЧА – 31,45%), в Черновицкой области за Ю.ТИМОШЕНКО – 62,67% (В.ЯНУКОВИЧА 31,4%), в Киеве за Ю.ТИМОШЕНКО - 65,36% (В.ЯНУКОВИЧА – 25,82%).

Не поддержали ни одного кандидата – 4,5%.