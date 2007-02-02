От иска Тарасюк не откажется

Экс-министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК не собирается забирать из Шевченковского райсуда Киева свой иск, в котором он требует признать незаконным постановление Верховной Рады об освобождении его от должности главы МИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Скорее всего, я его оставлю, он будет оставаться до тех пор… пока будет решение Конституционного Суда», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании указанного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве осуществить определенные действия.

30 января Б.ТАРАСЮК подал в отставку, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ее принял.