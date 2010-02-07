У Магеры такое ощущение, что выборы состоялись

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА считает, что повторное голосование по выборам Президента Украины состоялось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в ЦИК.

«У меня нет ощущения, что выборы в Украине не состоялись», - сказал А.МАГЕРА.

Он напомнил, что согласно закону о выборах Президента Украины выборы могут быть признаны не состоявшимися в случае, если оба кандидата наберут абсолютно одинаковое количество голосов избирателей. По мнению А.МАГЕРЫ, вероятность этого составляет лишь 0,1%.