У Магеры такое ощущение, что выборы состоялись
23:58, 07 февраля 2010Политика
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В ЦИК - брифинг
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА считает, что повторное голосование по выборам Президента Украины состоялось.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в ЦИК.
«У меня нет ощущения, что выборы в Украине не состоялись», - сказал А.МАГЕРА.
Он напомнил, что согласно закону о выборах Президента Украины выборы могут быть признаны не состоявшимися в случае, если оба кандидата наберут абсолютно одинаковое количество голосов избирателей. По мнению А.МАГЕРЫ, вероятность этого составляет лишь 0,1%.
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