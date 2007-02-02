Компартия попробует отменить пост Президента

Фракция Коммунистической партии Украины на следующей неделе планирует подать в Верховную Раду проект новой редакции Конституции, в котором не предусмотрен пост Президента.

Как сообщает пресс-служба КПУ, об этом заявил лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО на заседании Украинского пресс-клуба.

По его словам, “пока кое-кто из политиков занимается пустой болтовней о подготовке новой редакции Конституции, мы уже десять лет назад предлагали отличные подходы к организации власти в стране от тех, которые были приняты в “конституционную ночь””. П.СИМОНЕНКО заметил, что коммунисты, с учетом опыта предыдущих десяти лет и учитывая стратегические приоритеты общества и человека, разработали необходимые уточнения и коррективы к Конституции и на следующей неделе планируют зарегистрировать в Верховной Раде соответствующий законопроект.

В интервью УНИАН П.СИМОНЕНКО сообщил, что в законопроекте планируется отменить институт Президента. Вместо этого вводится институт президиума Верховной Рады, который будет возглавлять председатель парламента. Руководителем исполнительной власти коалиция будет избирать премьер-министра.

По словам П.СИМОНЕНКО, вместо госадминистраций всех уровней планируется ввести исполкомы. Коммунисты планируют возродить связь между гражданами и властью, образовав институт народного контроля, отметил он.

Проект закона, по словам П.СИМОНЕНКО, предусматривает действие императивного мандата в полном объеме, а также избрание судей территориальными общинами.

Кроме того, в проекте коммунисты предлагают установить два государственных языка: русский и украинский, а также ввести двойное гражданство, исходя из межгосударственных договоренностей и предусмотреть нейтральный статус Украины.

Лидер КПУ отметил, что по другому планируется выписать также раздел о правах и свободах граждан, в частности, записать новую формулу, что государство гарантирует реализацию этих прав.

Кроме того, коммунисты предлагают установить три формы собственности: государственную, коммунальную и частную.

Также члены Компартии предлагают включить в Основной Закон положение о том, что государство гарантирует предоставление льготных кредитов для молодежи на строительство жилья, и что продолжительность рабочей недели составляет 40 часов.