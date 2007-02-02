Тимошенко угрожает вынести из кабинетов Януковича и Бойко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы не допустить манипуляций с газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, участие украинской ГТС в консорциуме с РФ в обмен на возможность добывать газ в России, может привести к такому же кризису, как и поставки газа через «РосУкрЭнерго». «Это может окончательно лишить Украину энергетической независимости и затронуть политический суверенитет Украины. Все, что делается в ТЭК, носит для Украины крайнюю степень опасности», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. По ее мнению, эта инициатива Президента России Владимира ПУТИНА должна рассматриваться в комплексе, учитывая то, что газ в Украину поставляется по сознательно завышенным ценам. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что это практически захват украинской ГТС.

Она выразила надежду, что Президент и его команда, «здоровая часть» парламента выступят с инициативой рассмотреть этот вопрос на заседании СНБО.

По словам лидера БЮТ, дабы не допустить, чтобы дельцы из РФ прибрали к своим рукам украинскую ГТС, БЮТ подготовил законопроект, который запрещает любые манипуляции с НАК «Нафтогаз Украины». В частности, предусмотрено запретить приватизацию, акционирование, создание совместных предприятий, консорциумов, передачу в концессию или лизинг НАК «Нафтогаз Украины» или его имущества. «Пока данный закон не будет принят, мы не дадим ВР двигаться ни на шаг вперед», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Она заверила, что БЮТ не позволит, чтобы из-за передачи России ГТС был потерян политический и энергетический суверенитет Украины.

Ведение разговоров вокруг нашей ГТС в обмен на какие-то иллюзии – это большая авантюра, афера и это является безусловной сдачей национальных интересов Украины, так же, как было со сдачей национальных интересов Украины «РосУкрЭнерго», - добавила она.

«То, что господин ЯНУКОВИЧ, господин БОЙКО и другие заявляют, что они уже подписали и парафировали все документы по передаче ГТС. Я хотела бы напомнить им Оранжевую революцию и, если они не прислушиваются к голосу оппозиции, мы их просто вынесем из кабинетов, где они сегодня находятся», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля с.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которые российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

После этого заявления премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допустил возможность передачи активов украинской ГТС в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России. «Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говорить о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если будет речь идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятные, как говорят 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что Украина и Россия должны выработать новую модель отношений в энергетической отрасли, которая помогла бы достичь успеха в вопросах энергетической безопасности обеих стран.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил также, что вопросы создания новой модели отношений в энергосфере обсуждаются сейчас на уровне президентов России и Украины.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в настоящее время еще рано говорить о конкретных проектах в газовой сфере между Украиной и Россией. По словам В.ЮЩЕНКО, его позиция относительно этого вопроса формируется на принципах национальных интересов Украины.