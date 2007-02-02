Что до сих пор снится Луценко по ночам

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что за время его управления министерством удалось поднять уровень доверия населения к милиции с 7 до 40%.

Об этом он заявил во время интернет-конференции на "Украинской правде".

"Считаю свою работу результативной, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. - МВД стало более эффективным (по всем показателям исключительно позитивные тенденции!), более открытым (я принял министерство, которому доверяло 7% населения, а сдал его на 40-процентной отметке)".

Кроме этого, к разряду положительного он отнес "зачистку" МВД "от коррупционеров и беспредельщиков". "Таких дел было возбуждено нашей внутренней безопасностью больше, чем за все предшествующие годы", - пояснил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что также гордится «более чем двухкратным увеличением доходов рядовых работников внутренних дел». «При мне были сломаны вертикальные схемы сбора денег по ранее доведенному плану, хотя случаи взяточничества, как и во всем мире, безусловно, существуют», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Еще одним достижением он считает деполитизацию милиции, которая, по его словам, «не разогнала и не согнала ни один политический митинг».

"Недостатки и нереализованные планы до сих пор снятся по ночам..."- резюмировал экс-министр.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО возглавлял МВД Украины с февраля 2005 г. по декабрь 2006 г.