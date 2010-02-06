Турчинов: штаб Януковича готовит базу масштабных фальсификаций

Штаб кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продолжает готовить базу для масштабных фальсификаций. Об этом сегодня заявил руководитель Центрального избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ, сообщила пресс-служба БЮТ.

«Штаб ЯНУКОВИЧА под прикрытием разрушенного Партией регионов и президентом ЮЩЕНКО Закона о выборах продолжает готовить базу для масштабных фальсификаций. В частности, в Донецкой области на 41 и 42 округах, а это больше 200 избирательных участков, до сих пор не утвердили своевременно поданные кандидатуры представителей от Юлии ТИМОШЕНКО в участковые избирательные комиссии», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, «фактически на этих округах остается полное доминирование Партии регионов, кандидата ЯНУКОВИЧА, которое противоречит логике, закону и возможности противостоять фальсификациям».

«Понимая, что этого будет недостаточно, «регионалы» руками своего представителя в ЦИК Михаила ОХЕНДОВСКОГО внесли предложение, противоречащее даже новому закону о выборах», - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ объяснил, предложение заключается в том, чтобы голосование за пределами участка проводили не 3, а 2 представителя. Более того, если действующий закон предусматривает, что это должны быть представители разных политических сил, то «регионалы» хотят принять решение, которое позволит лишь одной политической силе проводить голосование на дому.

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, «такие циничные действия Партии регионов направлены на искажение избирательного процесса и искусственное преимущество в интересах кандидата ЯНУКОВИЧА».

«Мы обращаем внимание ЦИК, международных наблюдателей и украинской общественности на то, что изменения к избирательному законодательству стали зеленым светом для фальсификаций в интересах ЯНУКОВИЧА», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что Центральный избирательный штаб Ю.ТИМОШЕНКО уже подал соответствующие жалобы на действии оппонентов.