Николаенко раскажет о стратегии развития образования

10-30 - Пресс-конференция министра образования и науки Украины С.Николаенко на тему: “Стратегия развития образования в Украине". Вопросы: качество и доступность образования; дошкольное образование – важнейшее, проблемы, перспективы; школа принуждения или школа творчества? Внешкольная образование. Профильная учеба и другие (“Укринформ”, ул. Б.Хмельницкого,8/16). Телефоны: 236-60-20, 486-25-21.

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