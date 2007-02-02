Тимошенко: бютовцы проголосуют за отставку Мороза с большим удовольствием

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что члены фракции БЮТ будут голосовать за отставку Александра МОРОЗА с должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы с большим удовольствием проголосуем за отставку А.МОРОЗА с должности спикера», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что А.МОРОЗ «должен быть за пределами спикерского кресла и вообще за пределами парламентского зала», поскольку он привел к реваншу коррупционные кланы в Украине.

«Он за это, рано или поздно, должен отвечать и перед историей, и перед народом», - уверена лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что «Наша Украина» будет инициировать вопрос об отзыве А.МОРОЗА с должности Председателя Верховной Рады из-за незаконного, по убеждению членов фракции, опубликования в официальных СМИ закона о Кабинете Министров, заветированного Президентом.