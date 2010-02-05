Тимошенко: Ющенко уволил губернаторов за отказ работать на Януковича

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что председатели Харьковской и Днепропетровской областных государственных администраций Арсен АВАКОВ и Виктор БОНДАРЬ были уволены Президентом Виктором ЮЩЕНКО из-за их политической позиции и несогласия работать на кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня в эфире телеканала ICTV.

"Люди, которые прошли весь путь в течение пяти лет рядом с Президентом, которые боролись за то, что и было нашими ценностями, которые хотели и умели работать, и когда сейчас они не стали на сторону ЯНУКОВИЧА, отказались публично, когда им дали приказ служить Партии регионов и ЯНУКОВИЧУ, делать все, что им скажут, под козырек, то их - одного утром, а второго ночью - просто освободили указом от должности. Я думаю, что это является еще одним свидетельством того, можно ли в нашей стране сегодня занимать позицию, а не плыть по течению, не быть конъюнктурщиками", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в президенты отметила, что сейчас многие чиновники "начинают мигрировать, подползать и сдаваться штабелями, а есть те, кто готов занимать позицию".

"Такие люди, как АВАКОВ и БОНДАРЬ, которые прямо заявили, что они не пойдут туда, где они не видят чести, их сегодня уволили. Я хочу, чтобы такие плохие традиции в нашем государстве закончились", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также поблагодарила всех представителей местной власти, гражданского общества, СМИ, творческой и научной интеллигенции за то, что они сохранили свою гражданскую позицию. "Я хочу поблагодарить всех работников власти, которые способны ставить принципы выше должности. Я хочу поблагодарить всех представителей гражданского общества, представителей творческой интеллигенции, журналистики, научных кругов, которые способны выйти и сказать, – принципы выше денег, выше власти, выше конъюнктурщины. Я знаю, что на таких людях, а это, убеждена, часть нашего общества, на таких людях и будет держаться движение Украины вперед", - заявила глава правительства.