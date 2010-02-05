В Киеве Тимошенко и Янукович вместе собрали 2 тысячи человек

В акциях в поддержку кандидатов в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА на Софийской и Михайловской площадях в Киеве принимают участие до двух тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, Молитва за Украину, в которой принимает участие Ю.ТИМОШЕНКО, уже началась на Софийской площади.

В то же время митинг в поддержку В.ЯНУКОВИЧА на Михайловской площади еще не начался, здесь раздаются песни.

Кроме того, вдоль улицы Малая Житомирская находятся подразделения как патрульно-постовой службы, так и Внутренних войск МВД Украины.

За ними охрану периметра площади обеспечивают спортивного телосложения ребята в синих полиэтиленовых накидках с символикой Партии регионов.

Милиция также охраняет порядок на Софийской площади.

Неподалеку от обеих площадей стоят по несколько автобусов с бойцами Внутренних войск и спецподразделения «Беркут».

В связи с проведением обеих акций несколько усложнено движение по улицам Михайловская, Малая Житомирская и Владимирская.

Музыка, звучащая на Михайловской площади, мешает молиться гражданам, которые собрались на Софийской площади.