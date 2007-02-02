У руководителя ”Фокстрота” Шульги своя версия отравления Ющенко

Один из руководителей группы компаний "Фокстрот" Владимир ШУЛЬГА считает, что нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отравили до 5 сентября 2004 года, а не в день ужина с ним и экс-руководителем "Фокстрота" Олегом ГОЛОВИНЫМ, а также позднее - во время трапезы с бывшим главой СБУ Игорем СМЕШКО.

Об этом В.ШУЛЬГА заявил в интервью газете "Факты" от 2 февраля 2007 года.

"Я склонен думать, что Виктора Андреевича отравили накануне 5 сентября", - сказал он.

В.ШУЛЬГА также рассказал, что по его инициативе за несколько часов до встречи с И.СМЕШКО В.ЮЩЕНКО действительно ужинал на даче О.ГОЛОВИНА, расположенной в селе Пирново под Киевом.

По словам В.ШУЛЬГИ, продукты к столу (в том числе суши, форель) по его просьбе приобрел его водитель в столичных ресторанах "Токио" и "Диксиленд".

В.ШУЛЬГА также отметил, что продукты к столу были привезены "не рано", к тому же они были упакованы соответствующим образом, чтобы не испортиться. "И распаковывали ее (еду - УНИАН) непосредственно перед подачей на стол. Занимался этим Олег ГОЛОВИН. ...Потому что он же хозяин дачи", - пояснил В.ШУЛЬГА.

Кроме того, он отметил, что за столом во время ужина были В.ЮЩЕНКО, Евгений ЧЕРВОНЕНКО, Давид ЖВАНИЯ, О.ГОЛОВИН с сыном, Алексей ИВЧЕНКО, Виталий ГРЕСЬКО (исполнительный директор "Фокстрота") с сыном, режиссер Виталий КОКОШКО и "грузин по имени Томас". Последнего, по словам В.ШУЛЬГИ, "привез" Д.ЖВАНИЯ и представил как своего водителя.

Собеседник издания также обратил внимание на тот факт, что во время ужина у О.ГОЛОВИНА В.ЮЩЕНКО не изъявлял особого желания ехать на запланированную позже встречу с И.СМЕШКО. "А навіщо мені зустрічатися зі СМЕШКОМ? Про що з ним говорити?.." - процитировал слова В.ЮЩЕНКО В.ШУЛЬГА. В тоже время он отметил, что "водитель" (Томас - УНИАН), сидя за столом напротив меня, проявлял особое нетерпение из-за задержки встречи с Игорем СМЕШКО". И когда В.ЮЩЕНКО в очередной раз повторил, что не хочет ехать, "начал нервничать и мимикой показывать сидевшему между мной и ЮЩЕНКО ЖВАНИИ, что пора уезжать".

Как сообщал УНИАН, бывший глава СБУ И.СМЕШКО в интервью газете “Факты и комментарии” от 27 января заявил о возможном отравлении В.ЮЩЕНКО на даче одного из руководителей “Фокстрота”. "Приблизительно за полтора часа до ужина на даче САЦЮКА, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы "Фокстрот". По информации некоторых интернет-изданий, ужин, о котором идет речь в интервью И.СМЕШКО, происходил на даче у О.ГОЛОВИНА.

В свою очередь пресс-служба группы компаний “Фокстрот” заявила, что его руководители не имеют отношения к даче, на которой могли отравить В.ЮЩЕНКО. О.ГОЛОВИН, которого некоторые отечественные СМИ связывают с компанией “Фокстрот”, “никогда не был ни основателем, ни руководителем ООО “Фокстрот”, и все упоминания о его причастности к “руководителям фирмы “Фокстрот” являются неправдивыми”, заявили в пресс-службе.