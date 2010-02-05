В ОБСЕ разделяют опасения Тимошенко

ОБСЕ поддержала заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что внесение за несколько дней до выборов изменений в Закон Украины «О выборах президента Украины» приведет к значительным фальсификациям. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передают «Подробности».

«Мы призвали украинских политиков к тому, чтобы они между двумя турами не меняли законодательство... Если произойдут значительные изменения в составе всех комиссий по территории Украины за последние два дня перед вторым туром выборов - это будет очень плохой сигнал", - заявил глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Жоао СОАРЕШ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, вступил в силу закон о внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины” относительно организации работы избирательных комиссий.

Этим документом из закона изъято положение, по которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимают участие не менее двух третей состава комиссии. При этом, в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

Если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.

Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО после принятия этого закона заявила, что он делает выборы фальшивыми, нечестными и неконтролируемыми.

4 февраля докладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ренате ВОЛЬВЕН также заявила, что изменения к закону о выборах Президента Украины, внесенные в канун голосования, не должны быть применены в воскресенье, 7 февраля.