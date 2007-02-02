Волков увидел, как Ющенко привел Украину в полную ж...

Экс-депутат Александр Волков заявляет о своем желании вернуться в большую политику.

"Могу сказать одно: я — за роспуск парламента. В данном случае мною движут меркантильные интересы: я никогда не скрывал, что дело моей жизни — политика. По случайности не став депутатом, я потерял возможность самореализации, и сейчас мне бы хотелось вернуться в большую политику", - сказал Волков в интервью "Известиям в Украине".

"Ситуация такова, что не я выбираю, а меня выбирают. Пока что серьезных предложений не было ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны. Потому что никто пока серьезно о парламентских выборах не думает. Скорее думают о президентских выборах. Хотя их может и не быть", - добавил он.

Волков не исключает, что "Регионы" и БЮТ "договорятся между собой и решат: зачем нам должность президента с такими полномочиями?"

"А если эта должность не нужна политическим силам, то зачем она обществу? Кормить и обслуживать многочисленный аппарат президента, тратить на это деньги налогоплательщиков? Поэтому я не исключаю, что ведущие политические силы придут к выводу, что президент нам не нужен, и внесут изменения в Конституцию", - сказал он.

По мнению экс-депутата, после досрочных выборов конфигурация в Верховной Раде несколько изменится.

"Регионы", думаю, наберут около 30%, как и в прошлый раз. Блок Тимошенко оттянет процентов десять у "Нашей Украины" и тоже выйдет на 30%... Однако не исключаю, что есть шансы у Натальи Витренко, и, безусловно, у Владимира Литвина", - сказал Волков.

Также, по его мнению, "единственный проект, который имеет право на жизнь", — это движение Юрия Луценко.

"Вопрос в том, сможет ли Луценко со своим проектом стать полноценным игроком на политическом поле? И я сразу говорю: не сможет. Да и все остальные оранжевые проекты — это пустое место. Ничего из этого не получится. Тот же Николай Катеринчук. Я уважаю его, хорошо к нему отношусь. Но ему не удастся реализовать оранжевый проект. Пусть думает об объединении с кем-то, например, с БЮТ. Но пусть будет готов, что Тимошенко возьмет его только на второстепенные роли, а не равнозначным партнером", - сказал Волков.

Говоря о законе о Кабмине, экс-депутат отметил, что, по его мнению, Юлия Тимошенко приняла правильное решение, "ситуативно проголосовав с "Регионами".

"Как она сама правильно сказала, ее поддержка закона о Кабмине была скорее поддержкой ее собственного будущего. Она, конечно, лукавит, но она молодец", - сказал Волков.

"Ничего страшного в этом законе не вижу: в конце концов, Кабинет министров получает те полномочия, которые должен получить согласно измененной Конституции. Правда, он прихватил немного и президентских полномочий. А чего не прихватить? Если президенту они не нужны", - добавил он.

Говоря о президенте Викторе Ющенко, Волков отметил, что после оранжевой революции ему не удалось объединить Украину.

"После президентских выборов все взгляды были повернуты в сторону одного человека в стране, все ждали от него выполнения обещаний, данных на Майдане. Его поддерживали Америка, Евросоюз, и у всех были большие надежды: если он сказал, что завтра Украина одной ногой будет в Европе, то так оно и будет. К сожалению, мы очутились одной ногой не в Европе, а в ж…е. Полной. Но если вначале мы были там только одной ногой, то теперь мы по самую шею застряли", - сказал он.

Украинская правда