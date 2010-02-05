Ющенко даст команду Внутренним войскам окружить ЦИК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен поручить Внутренним войскам МВД Украины охранять Центральную избирательную комиссию по внешнему периметру, а Государственной службе охраны - усилить пропускную систему в ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совещании по обеспечению законности и правопорядка во время проведения второго тура выборов главы государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, за несколько часов он планирует подписать указ, предусматривающий указанные меры.

Он сообщил, что этот указ был подготовлен на основании заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. В то же время, он не уточнил, о каком именно заседании СНБО идет речь.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручит СБУ и Государственной службе специальной связи усилить защиту государственных информационных ресурсов, в частности, сделать невозможным появление так называемых транзитных серверов или искажения сообщений, которые будут поступать от окружных комиссий в ЦИК.

"Хочу довести до всех: провести на законном уровне выборы - значит избежать большого общественного противостояния", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, заседание СНБО по обеспечению порядка во время выборов состоялось вчера в режиме опроса членов совета.