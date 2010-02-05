В БЮТ заявляют, что ПР разносит авансы по домам

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что в Харьковской области Партия регионов за соответствующую поддержку избирателями лидера партии, кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет выплачивать сельским и поселковым председателям определенные суммы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат от БЮТ Валерий КАМЧАТНЫЙ.

По его словам, БЮТ имеет информацию, что сторонники В.ЯНУКОВИЧА будут обеспечивать подвоз избирателей на участки.

“У нас есть информация, что в некоторых населенных пунктах уже заходили в каждый дом, договорились поминутно, в какое время за ними заехать, простимулировать их – аванс эти люди уже получили”, - сказал он.

При этом, по словам В.КАМЧАТНОГО, за “каждых 100 избирателей, которые проголосуют за ЯНУКОВИЧА, сельский, поселковый председатель получит премию от Партии регионов в размере 3 тыс. грн.”

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Алексей ЛОГВИНЕНКО заметил, что обычно основные фальсификации происходят во время подсчета голосов. По его словам, судя по последним событиям, Партия регионов будет пытаться прибегнуть к этому. А.ЛОГВИНЕНКО считает, что основные фальсификации будут осуществляться “регионалами” во время подготовки к голосованию и при подсчете голосов.

“Такие фальсификации могут быть очень масштабными, но БЮТ не допустит грубых нарушений и будет искать пути противодействия”, - сказал народный депутат.