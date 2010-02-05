Янукович: давайте выбирайте быстрее

Кандидат в президенты Виктор Янукович обещает назвать свою команду на следующей неделе.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

Отвечая на вопрос, кто может возглавить секретариат президента и правительство в случае избрания Януковича президентом, лидер Партии регионов ответил: "Давайте не будем забегать вперед".

"Если хотите, чтобы я на этот вопрос ответил - давайте выбирайте быстрее. Я вам все расскажу уже на следующей неделе", - пообещал он.

На вопрос, делал ли Янукович кадровые предложения Сергею Тигипко и Арсению Яценюку, кандидат ответил: "А как можно? Я не хочу их обижать".

"Какие у меня есть полномочия сейчас что-то им предлагать? Как только я получу полномочия - есть соответствующая система, в которой можно уже двигаться в направлении решения этих практических вопросов", - подчеркнул он.

"А сейчас они (Тигипко и Яценюк) понимают, что кто бы им что не обещал - это нереально. Это технологии, за счет которых можно влиять на точку зрения избирателей. Я не хочу этого делать. Я хотел бы, чтобы люди сами определились", - отметил Янукович.

Украинская правда