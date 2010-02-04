Минфин США инвестирует порядка 1 млрд долл. в малые банки

Представители Министерства финансов США заявили, что ведомство планирует инвестировать порядка 1 млрд долл. в малые банки, которые ведут свою деятельность в бедных районах страны, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. Всего кредиты будут выделены 210 банкам. Средства будут взяты из срочного фонда помощи банкам при угрозе банкротства, размер которого составляет 700 млрд долл. Малые банки будут платить 2% по кредитам.

Напомним, более крупные финансовые организации, которые получили деньги государства по программе помощи проблемным активам TARP, должны платить 5%.

Инвестиции получат кредитные организации, 60% деятельности которых осуществляется в бедных районах страны.