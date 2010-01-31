В Херсонской области 90% предприятий нарушали нормы и стандарты

В Херсонской области 90% проверенных в 2009 году предприятий нарушали требования норм и стандартов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в госпредприятии «Херсонстандартметрология», всего в прошлом году было проверено 150 предприятий разных форм ведения хозяйствования, на 134 предприятиях обнаружены нарушения требований стандартов, норм и правил.

Всего в течение 2009 года проверено разнообразной продукции на сумму 22,41 млн. грн., из которой забраковано на сумму до 2,612 млн. грн. Пищевой продукции проверено на сумму 14,87 млн. грн., забраковано на сумму 0,82 млн. грн., продукции промышленной группы проверено на сумму 4,51 млн. грн., из которой забраковано на сумму 1,8 млн. грн.

В частности, по результатам проверок запрещена реализация 88 проверенных партий продукции, выдано 80 предписаний о запрещении реализации всей продукции, в 97-ми случаях за реализацию продукции, которая не отвечала требованиям стандартов, к предприятиям применено штрафов на сумму 0,22 млн. грн.

Также 124 должностных лицах привлечены к административной ответственности, а сумма примененных административных штрафов составила 32 тыс. грн.