Пилипишин уходит от Литвина

Председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева, лидер общественной организации „Кияни передусім!” Виктор ПИЛИПИШИН принял решение о выходе из Народной партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПИЛИПИШИНА.

По его словам, это решение он был вынужден принять “в связи с несогласием с политикой, которое проводит руководство Народной партии, в частности относительно города Киева и действующей столичной власти”.

В.ПИЛИПИШИН отмечает, что ему жаль, что в Украине есть политики, которые не понимают сути демократии.

“Это люди, которые принадлежат прошлому и являются его воплощением. Они даже не осознают того факта, что им нет места в будущем”, - отметил он.

“Поэтому, наряду с выходом из партии моим ответом станет проведение 10 февраля Учредительного Конгресса нового общественного движения „Кияни передусім!”. Это движение преследует главную цель – объединить киевлян, чтобы принести изменения в столицу”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.