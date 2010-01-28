ВР отправила Луценко в отставку

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Автор представления, представитель фракции Партии регионов, первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ обосновал свою позицию тем, что необходимость рассмотрения вопроса об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины, вопреки установленным законодательством запретам.

Эти противоправные действия министра внутренних дел Украины нашли надлежащую правовую оценку со стороны органов судебной власти Украины, заметил А.ЛАВРИНОВИЧ. В частности, в соответствии с постановлением Окружного административного суда города Киева от 11 января, были признаны противоправными действия министра Ю.Луценко во время ведения им предвыборной агитации 4 января в помещении Черкасского драматического театра. Кроме того, Окружным административным судом города Киева в постановлении от 17 января признаны противоправными действия служебных и должностных лиц Министерства внутренних дел относительно истребования, вне дознания и досудебного следствия, у избирательных комиссий сведений о лицах, подавших заявления о голосовании вне границ помещения для голосования.

Кроме того, 25 января прокуратурой Шевченковского района Киева было возбуждено уголовное дело по факту захвата здания Государственного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” и превышения служебных полномочий работниками милиции, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам и государственным интересам, по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 341 и частью второй статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ на заседании парламента назвал такое решение ВР “судилищем над Ю.ЛУЦЕНКО”. Он заявил, что более трети депутатов от Партии регионов не присутствовали во время голосования.

Сам ЛУЦЕНКО с трибуны ВР заявил: «Я прекрасно понимаю, что есть политическая сила, которая осознает, что для победы им нужно сломать нормальный режим избирательного процесса, который состоялся в первом туре», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в этом же контексте он рассматривает и сегодняшнюю попытку снять его с должности.

«Вспоминаю классику советского кино – «Холодное лето 53-го», когда банда хотела захватить село, и для этого сначала нужно было грохнуть милиционера. Я прекрасно понимаю: завалить министра - и дорога к ограблению открыта», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что сегодняшнее голосование четко продемонстрирует, кто хочет спокойных и честных выборов, а кто хочет возвращения к массовым беспорядкам. «Банда уже в селе, подельники могут определиться», - добавил министр.