Рябоконь предлагает свои идеи Тимошенко и Януковичу

Экс-кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ обратился к Юлии ТИМОШЕНКО и Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением взять на себя обязательство, что в случае избрания главой государства ими будет поддержано предложение о расширении полномочий Общественных советов при органах государственной власти и государственного самоуправления.

Копия соответствующих писем была передана УНИАН.

О.РЯБОКОНЬ убежден, что ни один из победителей первого тура выборов не может претендовать на поддержку большинства избирателей Украины, что приведет к углублению общественно-политического кризиса в Украине. По его мнению, предоставление дополнительных полномочий Общественным советам и создание реальных механизмов контроля за властью со стороны граждан будет способствовать разрешению конфликта между властью и обществом, восстановит кредит доверия к власти. «Власть в Украине закрылась от людей, скрывает информацию о действительном положении вещей, принимает решения вопреки общественному мнению. Мы имеем право знать и требуем от власти согласовывать свои решения с гражданами», - подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

При этом О.РЯБОКОНЬ отметил, что органы власти по своему усмотрению принимают решения относительно участия общественности в вопросах государственной политики и постоянно игнорируют требования граждан без каких-либо негативных административных или политических последствий. По его словам, последние наработки правительства относительно обеспечения участия общественности в формировании государственной политики являются недостаточными, поскольку не предусматривают введения четких рычагов контроля за властью. Нужно ввести простой и действенный механизм по контролю граждан за властью и ввести жесткую ответственность чиновников за нарушение решений Общественных советов, уверен О.РЯБОКОНЬ.

По его мнению, полномочия Общественных советов должны предусматривать четкие сроки, в рамках которых органы власти должны совершать действия по требованию советов. Также О.РЯБОКОНЬ считает, что необходимо ввести практику заключения ежегодных общественных соглашений между Общественными советами и органами власти. Граждане имеют право на определение приоритетов государственных инвестиций и государственного регулирования и контроль за финансированием общественных проектов, подчеркнул он.

Также, по его словам, нуждается в разработке механизм административного решения споров между Общественными советами и органами власти через возможность апелляции к Президенту Украины.

О.РЯБОКОНЬ также призвал обоих кандидатов подойти ответственно к волеизъявлению граждан Украины и в случае проигрыша не прибегать к провокациям, которые повлекут за собой события наподобие захвата помещений полиграфкомбината «Украина».

«Перенесение политического противостояния на улицы приведет к окончательной дестабилизации страны и коллапсу экономики, - заявил О.РЯБОКОНЬ в своем обращении. - Граждане Украины рассчитывают на вашу взвешенность и гражданскую ответственность».