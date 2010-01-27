У Тимошенко ответили на «самозванку»

После победы на выборах Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО обязательно займет надлежащее место рядом с Президентом Франции Николя САРКОЗИ, канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ и другими европейскими лидерами.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ, комментируя обвинения заместителя председателя Партии регионов Анны ГЕРМАН в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Юлию ТИМОШЕНКО уважают и в Украине, и в Европе, чего не скажешь о Викторе ЯНУКОВИЧЕ. За рубежом до сих пор удивляются, что делает в политике человек, который имел криминальное прошлое», - сказал И.ГРЫНИВ.

Он отметил, что «наша политическая сила во главе с ТИМОШЕНКО уже является ассоциированным членом Европейской народной партии и все европейские лидеры тоже там есть”. “Понятно и очевидно, что они понимают и поддерживают друг друга как однопартийцы», - сказал народный депутат.

По словам И.ГРЫНИВА, В.ЯНУКОВИЧУ и его окружению стоит беспокоиться о своем имидже, а не беспокоиться об имидже других.

Как сообщал УНИАН, А.ГЕРМАН выразила возмущение содержанием и направленностью новых агитационных телевизионных роликов кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, которые выходят в эфире в канун второго тура выборов главы государства.

“Юлия ТИМОШЕНКО – самозванка. Ни Ангела МЕРКЕЛЬ, ни Николя САРКОЗИ, ни Дональд ТУСК не делали заявлений о том, что они поддерживают ТИМОШЕНКО как кандидата в президенты Украины”, - заявила А.ГЕРМАН.

Потому, отметила она, “ролики, которые разместили на днях на телевидении, где речь идет о якобы поддержке Ю.ТИМОШЕНКО со стороны лидеров европейских государств как кандидата в президенты, являются абсолютной авантюрой, которая наносит огромный вред международному имиджу Украины”.

“ТИМОШЕНКО проиграет выборы, а следующий Президент будет вынужден отмывать имидж Украины от такой авантюрной политики”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.