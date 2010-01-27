Если Янукович победит, то вряд ли предложит Тигипко стать премьером?
Аргументы Владимира Фесенко
Сергею ТИГИПКО следует четко согласиться на предложение кандидата на пост главы государства Юлии ТИМОШЕНКО возглавить правительство после ее победы на президентских выборах.
Об этом политолог Владимир ФЕСЕНКО сказал в интервью “Політичній думці”, отвечая на вопрос: “Что сдерживает С.ТИГИПКО принять предложение Ю.ТИМОШЕНКО до второго тура? Будет ли С.ТИГИПКО интересен после выборов и не рискует ли он потерять электоральную поддержку и “привлекательные” предложения вроде премьерства, если долго будет торговаться и рассуждать?”.
“Сейчас у ТИГИПКО очень неоднозначная ситуация. С одной стороны, ему очень хочется стать премьер-министром, и это очень заметно, поэтому он не отказывается от этого предложения. Собственно выглядит, что это была его главная цель политической карьеры, которая стала сейчас очень близкой. Однако есть определенная электоральная логика и риски. Ему откровенно советуют не принимать предложение получить премьерство, потому что он может потерять часть своих голосов. Кроме того, он может прийти в правительство в примаки в чужой команде”, - отметил эксперт.
В то же время, если С.ТИГИПКО не даст четкого ответа Ю.ТИМОШЕНКО, то может потерять существенную часть своих сторонников. “Его электорат действительно не однороден. Они искали альтернативу, которая не связана ни с помаранчевым лагерем, ни с бело-голубым. И ТИГИПКО в эти ожидания попал. Если он будет долго тянуть с реакцией на предложение прийти реально к власти после выборов, то он рискует повторить судьбу ЯЦЕНЮКА”, - убежден В.ФЕСЕНКО.
По его мнению, предложение Ю.ТИМОШЕНКО возглавить правительство в случае ее победы - это для С.ТИГИПКО реальный шанс.
“Если ЯНУКОВИЧ победит, то вряд ли он предложит именно ТИГИПКО стать премьером. ЯНУКОВИЧ почему-то уверен, что он получит часть голосов ТИГИПКО автоматически, поэтому и не демонстрирует особой заинтересованности в нем”, - отметил политолог.
“А вот с ТИМОШЕНКО – это реальный шанс для ТИГИПКО. Это предложение серьезно и привлекательно, потому что это и обновление ее политического образа, и обольщение части его избирателей, и это в конечном итоге путь к победе и ТИМОШЕНКО, и ТИГИПКО. Если же ТИГИПКО примет предложение ТИМОШЕНКО сразу, то он имеет хороший шанс превратиться из лидера потенциального в лидера реального. При других обстоятельствах он рискует многое потерять”, - считает В.ФЕСЕНКО.