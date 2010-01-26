Полиграфкомбинат «Украина» сделают недоступным для нардепов

На государственном предприятии «Полиграфкомбинат «Украина» будут введены более жесткие режимные условия.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В сообщении напоминается, что 25 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение об обеспечении охраны режимного объекта Государственное предприятие «Полиграфкомбинат «Украина» Внутренними войсками МВД Украины.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Александр САВЧЕНКО, сейчас в МВД продолжаются подготовительные мероприятия для взятия под охрану этого режимного объекта.

В то же время Кабинет министров Украины прорабатывает вопрос о предоставлении ГП «Полиграфкомбинат «Украина» особого статуса, в соответствии с которым на предприятии будут введены более жесткие режимные условия, что сделает невозможным самовольный доступ на территорию этого объекта каких-либо лиц, в том числе народных депутатов Украины, которые сейчас находятся на территории комбината.

Как сообщал УНИАН, 25 января утром на полиграфкомбинат «Украина» в Киеве было совершено нападение. Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того как это им не удалось, неизвестные выбили оконные стекла на первом этаже, и таким образом они проникли в здание.

Партия регионов заявила о попытке команды Юлии ТИМОШЕНКО сменить руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Вместе с тем в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что речь “идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса”, близкого к Партии регионов.

25 января после заседания СНБО Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что не позднее четверга, 28 января, полиграфкомбинат «Украина» по решению Совета нацбезопасности и обороны будет взят под охрану Внутренних войск МВД.